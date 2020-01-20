Рабочая группа призвала определить роль Госсовета

Рабочая группа по подготовке поправок в основной закон России, считает, что статус и роль Госсовета нужно закрепить в Конституции.

Руководители рабочей группы, которые занимаются внесением поправок в основной закон России, считают, что Госсовет нужно эффективно встроить в государственный механизм, а также он должен иметь самостоятельное значение и не повторять роль Совета Федерации. Кроме того они отметили, что в стране необходимо принять отдельный федеральный закон о Госсовете, в котором будут прописаны его роль, ключевые параметры работы и статус в Конституции РФ.

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести некоторые поправки в основной закон страны, включая закрепление статуса и роли Государственного совета, пишет РБК.