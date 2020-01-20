Новый глава ФНС назвал главные задачи ведомства

Даниил Егоров считает, что ФНС должна создать понятную модель налогообложения.

Новый руководитель ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что главными задачами ведомства выступают отказ компаний от серых схем и внедрение обновленной модели налогообложения таким образом, чтобы не ухудшить рыночную ситуацию. Кроме того он отметил, что Федеральная налоговая служба должна сделать так, чтобы предприниматели исправно платили налоги, а также создать удобную и понятную модель налогообложения, пишет "Ведомости".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин назначил Егорова на должность руководителя ФНС.