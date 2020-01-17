Мишустин назначил нового главу ФНС

Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова руководителем ФНС.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Главой ведомства стал Даниил Егоров. Соответствующий документ опубликован 17 января на официальном портале кабмина.

Родился Даниил Егоров в 1975 году в Москве, где окончил Российский университет дружбы народов по специальности "Юриспруденция". Отмечается, что с мая 2011 года он был заместителем Мишустина в ФНС, пишет ТАСС.