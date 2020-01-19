В Берлине началась конференция по Ливии

Международная конференция по Ливии проходит в ведомстве федерального канцлера в центре столицы Германии.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии начала свою работу в Берлине. Отмечается, что мероприятие проходит в ведомстве федерального канцлера в центре германской столицы. В саммите примут участие свыше десяти мировых глав, в том числе и российский лидер Владимир Путин.

Что касается командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и главы ливийского ПНС Файеза Сарраджа, они не прибыли к месту проведения мероприятия, так как их не внесли в основной список участников, пишет РИА Новости.

Ранее Путин и Эрдоган в столице Германии, до начала берлинской конференции, провели двустороннюю встречу, в ходе которой стороны позитивно оценили предпринятые меры РФ и Турции по урегулированию ситуации в Ливии, а также отметили важность прекращения агрессии со стороны Хафтара для соблюдения мира в этой стране.