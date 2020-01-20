Обнародованы правила покупки «красивых» автомобильных номеров

Как отмечается, владельцы транспортных средств смогут воспользоваться такой возможностью через сайт госуслуг.

В Минэкономразвития разработали проект правительственного постановления, в котором речь идет об изменениях, благодаря которым россияне смогут резервировать так называемые «красивые» автомобильные номера. Как передает РИА Новости, документ соответствующего содержания обнародован на официальном сайте правовой информации.

Как отмечается, владельцы транспортных средств смогут воспользоваться такой возможностью через сайт госуслуг. Вместе с этим за понравившийся знак нужно будет уплатить повышенную госпошлину (она будет прописана в Налоговом кодексе) или выиграть торги.