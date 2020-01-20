Синоптики снова предсказали москвичам теплую весеннюю погоду

Температура поднимется выше нормы на 10 градусов, а показатель термометра будет достигать отметки до +3С и даже выше.

Всю эту неделю в Москве будет держаться настоящая весенняя погода – об этом в разговоре с ТК «360» сообщил представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как рассказал эксперт, температура поднимется выше нормы на 10 градусов, а показатель термометра будет достигать отметки до +3С и даже выше. Во вторник воздух в российской столице прогреется до +5С, также вероятно усиление ветра и «обложные осадки». А вот в среду уже ожидается похолодание снег и метели. Однако, согласно прогнозам, холод продержится недолго, и тепло снова вернется в Москву.