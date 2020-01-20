Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

ПВО РФ засекли объекты, приближающиеся к базе с северо-востока, и уничтожили их.

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим. Как передает РИА Новости, для этого они использовали три беспилотника. Однако российские ПВО засекли объекты, приближающиеся к базе с северо-востока. В итоге беспилотники были ликвидированы на безопасном расстоянии от авиабазы. Как уточняется, пострадавших нет, материального ущерба тоже. База работает «в плановом режиме», говорится в сообщении министерства.

Это не первый раз, когда боевики пытаются напасть на российскую базу – в прошлый раз атака произошла в декабре. Однако и ее удалось благополучно отразить.