Зеленскому не дали выступить на израильском форуме памяти холокоста
В любом случае, даже несмотря на отказ, на мероприятии он присутствовать будет.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не дали выступить на форуме, посвященному годовщине холокоста в Израиле. Как передает РИА Новости, об этом он рассказал изданию The Times of Israel. Однако в любом случае, даже несмотря на отказ, на мероприятии он присутствовать будет.
Что касается трагических событий, то, по словам Зеленского, каждый четвертый еврей, который погиб в результате холокоста, являлся уроженцем Украины. И в этом плане справедливым был бы факт выступления украинского лидера на форуме.
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