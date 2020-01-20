Зеленскому не дали выступить на израильском форуме памяти холокоста

В любом случае, даже несмотря на отказ, на мероприятии он присутствовать будет.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не дали выступить на форуме, посвященному годовщине холокоста в Израиле. Как передает РИА Новости, об этом он рассказал изданию The Times of Israel. Однако в любом случае, даже несмотря на отказ, на мероприятии он присутствовать будет.

Что касается трагических событий, то, по словам Зеленского, каждый четвертый еврей, который погиб в результате холокоста, являлся уроженцем Украины. И в этом плане справедливым был бы факт выступления украинского лидера на форуме.