Морские исследователи запечатлели на видео рыбу, которая умеет ходить по дну

Команда исследователей из проекта Okeanos SE Deep-sea Exploration, изучавшая дно океана недалеко от побережья Флориды (Соединенные Штаты), наткнулась на весьма необычного и неуловимого персонажа, которого изначально приняла за камень.

Рыба, принадлежащая к виду Sladenia shaefersi, относится к семейству Удильщиковые. До недавних пор этот вид рыб считался редким, пока в ходе глубоководных исследований не выяснилось, что эти рыбы довольно распространены.

О данном виде известно мало. У S. shaefersi имеются особые плавники-стопы, которые позволяют ей «ходить» по морскому дну.

Необычная рыба была запечатлена при помощи исследовательского аппарата Okeanos Explorer в ноябре этого года.

На кадрах видно, как рыба удобно расположилась на камне и замерла в ожидании любой добычи, проплывающей на ее пути, пишет newsweek.com.

Рыб Sladenia shaefersi еще называют рыбами-рыболовами. Впервые данный вид был обнаружен в Карибском море у побережья Колумбии и был описан в 1976 году.

Удильщиковые встречаются в Арктическом, Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, где они обитают на песчаных и илистых грунтах на глубине более 1000 м. Как и у большинства других рыболовов, у Sladenia shaefersi большая голова с большим ртом и длинными, острыми, загнутыми зубами.