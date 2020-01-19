Джонсон объяснил причины отсутствия хороших отношений с Россией

Борис Джонсон заявил, что улучшение отношений с РФ невозможно до тех пор, пока Москва не прекратит свою деструктивную деятельность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на полях международной Берлинской конференции по разрешению ситуации в Ливии заявил, что улучшение отношений с Москвой невозможно до тех пор, пока Российская Федерация не перестанет вести свою деструктивную деятельность. Также он отметил, что позиция Британии касательно происшествия в Солсбери осталась неизменной. Об этом передает РБК со ссылкой на издание Reuters.

В марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Позднее власти Великобритании заявили, что Москва якобы причастна к происшествию. Российская сторона неоднократно отрицала эти обвинения.