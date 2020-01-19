Президент РФ провел встречу с премьером Британии в Берлине
В воскресенье в германской столице Владимир Путин провел первую индивидуальную встречу с Борисом Джонсоном.
В воскресенье, 19 января, российский глава Владимир Путин провел личные встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уточняется, что переговоры состоялись в перерыве Берлинской конференции по разрешению ситуации в Ливии. Об этом пишет издание ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Путин впервые провел индивидуальную встречу с Джонсоном.
Помимо этого в сообщении сказано, что российский глава на переговорах с премьером Великобритании и руководителем Европейской комиссии затронули вопросы двусторонних отношений и обсудили ряд мировых проблем, включая разрешение ливийского конфликта, пишет ТАСС.
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