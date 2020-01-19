Путин и Меркель пожали друг другу руки

19 января в Берлине конференция по Ливии начала свою работу.

Российский глава Владимир Путин, который 19 января прибыл на Берлинскую конференцию по Ливии, обменялся рукопожатиями с канцлером Германии Ангелой Меркель. Впоследствии оба лидера и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттереш вошли в ведомственное здание федерального канцлера ФРГ, которое находится в центре Берлина.

Мероприятие по урегулированию ливийского конфликта начало работу 19 января в германской столице. Отмечается, что на конференцию были приглашены представители Российской Федерации, Турции, Египта, Соединенных Штатов Америки, Еврокомиссии, ООН и других стран, пишет РИА Новости.