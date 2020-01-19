ЦБ РФ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

В 2019 году нерезиденты вложили в госдолг России $22,2 млрд.

В прошлом году Центробанк зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в государственный долг Российской Федерации. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на статистический отчет ЦБ.

Отмечается, что в 2019 году нерезиденты вложили в госдолг РФ $22,2 млрд. Соответствующие инвестиции были сделаны на фоне повышения спроса на активы развивающихся рынков, уменьшения санкционных заявлений политиков и низкой инфляции.