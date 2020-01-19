Рабочая группа прокомментировала подготовку изменений в Конституцию РФ

Рабочая группа должна подготовить и юридически оформить механизм всенародного голосования по изменениям основного закона РФ.

Рабочая группа, занимающаяся внесением поправок в Конституцию РФ, рассказала, что уже начала процесс оформления инициатив, с которыми выступил российский глава Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Подчеркивается, что ей удалось довольно быстро подготовить соответствующие формулировки и все юридические тонкости президентских предложений. Дело в том, что подобные инициативы Путина уже были максимально подготовлены, так как их выработкой занималось государственно-правовое управление президента. Также рабочая группа должна разработать и юридически оформить механизм всенародного голосования по внесению поправок в основной закон страны, пишет РИА Новости.