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Дмитрий Медведев назвал причины отставки своего правительства

19.01.2020 18:21
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Дмитрий Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр считает, что правительство не должно отвлекать президента РФ от принятия важных для страны решений.

Экс-глава кабмина Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу объяснил причины отставки возглавляемого им правительства.

Он отметил, что 15 января 2019 года в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию были обозначены глобальные задачи по обновлению политической системы. По его мнению, для принятия необходимых решений "глава государства не должен отвлекаться на другие факторы, включая фактор правительства".

Кроме того Медведев напомнил, что занимал пост премьер-министра России около восьми лет, а это очень длительный срок. Также бывший премьер подчеркнул, что этот период был для страны непростым, так как связан с принятием трудных решений. Он добавил, что остался доволен работой правительства, ведь ему удалось удержать макроэкономическую стабильность России в условиях кризиса и санкционного давления.

Ранее кабинет министров и премьер-министр Дмитрий Медведев, после послания президента РФ Федеральному собранию, объявили, что уходят в отставку, пишет РИА Новости.

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