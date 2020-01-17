Названы имена тех, кто не войдет в новое Правительство, а кто сможет сохранить свой пост
И.о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не будут входить в новое Правительство, а вот Татьяна Голикова сможет сохранить свой пост.
Появилась информация о том, кто из членов правительства Медведева не войдет в новый кабинет министров, а кто, наоборот, сможет сохранить за собой занимаемую должность и обязанности. Такой информацией поделился собственный источник РБК, знакомый с ситуацией.
Так, Константин Чуйченко, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата Правительства, и Ольга Голодец, курирующая вопросы культуры, спорта и туризма, не войдут в новый кабинет министров, формируемый премьером страны Михаилом Мишустиным. А вот Татьяна Голикова, ранее занимающаяся вопросами социальной политики, сможет сохранить за собой и свой пост вице-премьера и исполнение всех обязанностей.
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Так вот кто тянул всю работу правительства назад все эти годы,вот из-за кого весь сыр бор и недовольство в народе.Ну теперь заживём. "Ну, мы, конечно, возмущаться начали, Хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, Сказали, что уж лучше не найти."
и чего только ради друга министра не сделаешь ..даже его жену не уволишь ..надо бы конечно ..но ведь мужская дружба это не фунт колбасы ..ею дорожить надо