Названы имена тех, кто не войдет в новое Правительство, а кто сможет сохранить свой пост

И.о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не будут входить в новое Правительство, а вот Татьяна Голикова сможет сохранить свой пост.

Появилась информация о том, кто из членов правительства Медведева не войдет в новый кабинет министров, а кто, наоборот, сможет сохранить за собой занимаемую должность и обязанности. Такой информацией поделился собственный источник РБК, знакомый с ситуацией.

Так, Константин Чуйченко, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата Правительства, и Ольга Голодец, курирующая вопросы культуры, спорта и туризма, не войдут в новый кабинет министров, формируемый премьером страны Михаилом Мишустиным. А вот Татьяна Голикова, ранее занимающаяся вопросами социальной политики, сможет сохранить за собой и свой пост вице-премьера и исполнение всех обязанностей.