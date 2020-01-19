Ирландский боец Конор Макгрегор впервые за три с лишним года одержал победу

Поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне продлился 40 секунд.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе в первом раунде техническим нокаутом победил американца Дональда Серроне. Отмечается, что их поединок продлился всего 40 секунд, став для ирландца 22-й победой в карьере.

"Я вернулся", - заявил Макгрегор после боя.

Свой предыдущий поединок боец провел в 2018 году, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагамедову. Последний раз ирландец одерживал победу в 2016 году в бою против американца Эдди Альвареса.

За победу над Серроне Макгрегор должен получить 3 миллиона долларов, пишет РБК.