В Москве подготовили площадки для крещенских купаний

В столице будут работать 46 специально оборудованных площадок для крещенских купаний.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте мэра Москвы, власти подготовили 46 специально оборудованных мест для купаний на Крещение. Площадки, на которых все желающие совершить купание смогут безопасно спуститься к воде, выпить горячего чая и погреться, начнут работу 18 января в 18:00 и завершат ее 19 января в 18:00. Причем у каждой такой площадки будут дежурить и кареты скорой помощи и спасатели и представители правоохранительных органов, которые также будут проверять все московские водоемы для того, чтобы предотвратить несанкционированные купания в запрещенных и необорудованных местах.