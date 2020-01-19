Тимошенко предупредила о начале процесса "ликвидации" Украины

В ноябре 2019 года Верховная рада приняла законопроект о продаже сельхозземель

Глава украинской оппозиционной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила, что в стране начался процесс "ликвидации" из-за внешнего влияния. Она пояснила, что после обретения независимости Украина попала под внешнее влияние, в силу чего страна потеряла свою "субъектность", став объектом, который все могут использовать в своих интересах.

По словам Тимошенко, сейчас украинское руководство должно признать, что период независимости был потерян. Также она выразила уверенность, что страна вошла в ту стадию, когда правительство либо сделает соответствующие выводы и покончит с таким положением дел, либо приведет Украину к окончательной потере собственности и государственных ресурсов.

В ноябре прошлого года Верховная рада приняла законопроект, который предполагает отмену моратория на продажу украинских сельхозземель. Нововведение должно вступить в силу с 1 октября 2020 года, пишет РИА Новости.