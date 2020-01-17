Зеленский не принял отставку премьера Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Согласно информации, размещенной на официальной странице офиса главы государства в Facebook, украинский лидер Владимир Зеленский отказался снимать с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука. Зеленский посчитал, что в настоящее время нельзя "расшатывать государство экономически и политически", что, по его мнению, может произойти после отставки премьера страны.

При этом президент Украины подчеркнул, что принял такое решение, чтобы "дать шанс" существующему кабмину решить наиболее важные из стоящих перед ним задач, а именно, наладить нормальную работу Правительства, закрепить "справедливые" зарплаты для министров и руководства государственных компаний, а также избавиться от тех руководителей, которые в своей работе не показали приемлемых результатов, пишет РБК.