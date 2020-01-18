Польша претендует на ряд объектов культуры и искусства в России

МИД Польши заявил о правах страны на некоторые произведения искусства и культурные ценности, хранящиеся в России.

Министерство иностранных дел Польши опубликовало список произведений искусства и культурных ценностей, на которые, по мнению ведомства, имеет Польша. Свои претензии польская сторона обосновывает тем, что указанные объекты культурного наследия Польша потеряла во время Второй мировой войны из-за СССР, так как, по словам МИД Польши, НКВД и Красная армия вывезли из страны многочисленные культурные ценности, которые удалось сохранить от разграбления фашистской Германией.

В список принадлежащих Польше произведений искусства вошли "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего. А полный список опубликован в официальном Twitter польского МИД, пишет РИА Новости.