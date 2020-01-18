Всем ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к дню Победы

Президент России Владимир Путин пообещал, что ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременную выплату в размере 75 тыс. руб. в честь 75-летия Победы.

Находясь в Санкт-Петербурге на торжественных мероприятия, приуроченных к Дню прорыва блокады Ленинграда, и встречаясь с ветеранами президент России Владимир Путин пообещал, что к дню Победы ветераны и труженики тыла получат премиальные выплаты в размере 75 и 50 тыс. рублей соответственно, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ветераны ВОВ и приравненные к ним лица ежегодно получают выплаты к дню Победы. Обычные выплаты составляют 10 и 5 тыс. рублей ветеранам и труженикам тыла соответственно.