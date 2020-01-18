Владимир Путин посетил празднование Дня прорыва блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню прорыва блокады Ленинграда.

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где принял участие в мероприятиях по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда. Президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, а также встретился с ветеранами.

Во время встречи Владимир Путин пообещал, что в России будет открыт Центр архивных документов, где будут собраны все документы и фотоматериалы, касающиеся Второй мировой войны. Это, по словам, президента, позволит "заткнуть поганый рот" всем тем, кто пытается переписать историю и представить подвиг советских людей в ложном свете.