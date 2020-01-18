ФАС назвала способ бороться с телефонной рекламой

В Федеральной антимонопольной службе РФ рассказали, как можно бороться с незаконными рекламными рассылками, которые мы получаем по телефону или электронной почте.

Во первых, специалисты ФАС советуют убедиться, что человек сам не предоставил компании, которая совершает рассылку, разрешение на ее получение. Если такое разрешение выдано не было, то информация отправляется компанией незаконно и по первому требованию телефон получателя должен быть исключен из списка рассылки.

В том случае, если нежелательная рассылка все еще продолжает поступать, ее получатель может обратиться с письменной жалобой в УФАС, к которой необходимо приложить доказательство осуществления незаконной рассылки, например, распечатку электронной почты, фотографию с текстом смс-сообщения. Также потребуется соответствующим образом заверенная детализированная выписка от оператора связи, с помощью которой можно будет подтвердить поступление звонка или смс-сообщения, пишет Российская газета.