Россия расходует на курильщиков более 1,3 трлн рублей в год

Более 1,3 трлн рублей ежегодно выделяет система здравоохранения России на курящих граждан.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", более 1,3 трлн рублей ежегодно тратит система здравоохранения России на тех граждан, которые употребляют табакосодержащую продукцию. Специалисты отмечают, что около 15,1% смертельных исходов связанны именно с курением. При этом более 24% смертей из-за употребления табака происходит у мужчин, а 5,1% у женщин. 2,7% смертей случаются от пассивного курения. В Центре подсчитали, что отказ от употребления табака каждого курильщика может сократить расходы государства на здравоохранение на 7,9% в год, пишет ТАСС.