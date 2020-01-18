МВФ предсказывает новую депрессию

Новый мировой финансовый кризис будет спровоцирован экономическим неравенством между различными группами людей.

МВФ ожидает нового экономического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, новый мировой финансовый кризис будет спровоцирован возросшим неравенством между разными слоями населения, а также отсутствием стабильности в финансовом секторе мировой экономики, пишет РИА Новости.