В ПФР назвали размер будущих пенсий

Через год российские пенсионеры будут получать пенсии превышающие 18 тыс. руб.

Согласно данным, представленным главой Пенсионного фонда России (ПФР) Антоном Дроздовым, к 2022 году средняя пенсия в России достигнет 18 290 руб. Этот показатель превышает средний размер пенсий в 2019 году на 18,26%, а средние пенсионные выплаты 2018 года почти на 27%.

При этом Дроздов подчеркнул, что это средняя пенсия по стране. У некоторый пенсионеров она может быть немного ниже или выше усредненного значения, как, например, у пенсионеров, чей возраст превышает 80 лет, которые получают дополнительную фиксированную выплату. Ее размер в текущем году равен 5 686 руб., пишет Российская газета.