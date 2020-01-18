В центре России ожидается резкое похолодание

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде не предстоящей неделе.

В начале следующей неделе синоптики прогнозируют довольно теплую погоду. В центральном регионе дневная температура воздуха в понедельник-вторник прогреется до плюс 4 градусов, местами будут идти небольшие осадки. А вот в среду дневная температура понизится до минус 3 - плюс 2 градусов и пойдет снег. Начиная с четверга температура воздуха не будет достигать положительных значений. Днем ожидается от минус 6 до минус 1 градуса, а ночные температуры опустятся до минус 8 градусов, местами будет идти небольшой снег, пишет Российская газета.