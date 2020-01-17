Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина на должность помощника президента по экономике

Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если Андрей Белоусов войдет в состав нового правительства.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что бывший руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин может стать помощником президента России Владимира Путина по экономике. По словам собеседника издания, назначение политика может произойти в том случае, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в состав нового правительства.

Однако агентство Bloomberg не уточнило, кто может стать новым главой Минэкономразвития.

15 января Дмитрий Медведев сообщил российскому президенту, что кабмин в полном составе отправляется в отставку, пишет "Интерфакс".