Зеленский намерен найти причастных к записи разговоров премьера Украины

Лидер Украины призвал силовиков разработать необходимые меры по обеспечению защиты правительственных помещений от прослушки.

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов страны в течение двух недель найти причастных к прослушке совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также глава государства призвал разработать необходимые меры по обеспечению защиты правительственных помещений от подобных инцидентов.

Ранее Гончарук подал в отставку из-за появившейся в интернете аудиозаписи, в которой премьер якобы критикует познания президента Украины в экономике, пишет РИА Новости.