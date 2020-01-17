Зеленский намерен найти причастных к записи разговоров премьера Украины
Лидер Украины призвал силовиков разработать необходимые меры по обеспечению защиты правительственных помещений от прослушки.
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов страны в течение двух недель найти причастных к прослушке совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также глава государства призвал разработать необходимые меры по обеспечению защиты правительственных помещений от подобных инцидентов.
Ранее Гончарук подал в отставку из-за появившейся в интернете аудиозаписи, в которой премьер якобы критикует познания президента Украины в экономике, пишет РИА Новости.
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