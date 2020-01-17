Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

17 января Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, отметив связь этого события с отставкой главы российского правительства Дмитрия Медведева. По ее словам, теперь она поняла, что означает выражение "братский народ".

Ранее, 17 января, Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято из-за скандала с публикацией аудиозаписи, где он якобы неодобрительно высказался в адрес украинского президента, пишет РИА Новости.