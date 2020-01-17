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Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

17.01.2020 20:02
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Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решения касательно нового порядка медосмотра водителей будут приняты в феврале.

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн сообщил, что в феврале этого года премьер-министр должен принять окончательное решение о новом порядке медицинского осмотра водителей. По его словам, сейчас в ведомстве активно обсуждается вопрос своевременного выявления злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами среди автомобилистов.

Брюн отметил, что соответствующий законопроект в той или иной мере все равно будет реализован. Также он добавил, что введение такого приказа было перенесено на июль.

В ноябре 2019 года стало известно о разработке нового законопроекта, который предполагает ужесточение правил получения медицинских справок для водителей транспортных средств, пишет РИА Новости.

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