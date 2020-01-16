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Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 5 лет

16.01.2020 21:55
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Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 5 лет

Мэр Москвы отметил увеличившуюся продолжительность жизни москвичей за последнее десятилетие.

Во время пленарного заседания «Здоровье больших городов: большие вызовы и большие возможности», которое прошло в рамках XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва», столичный градоначальник Сергей Собянин поделился данными, согласно которым за последние десять лет средняя продолжительность жизни москвичей серьезно увеличилась. По словам Собянина, показатель вырос в среднем на 5 лет.

По мнению мэра к этому привели несколько факторов, среди которых можно особо отметить благоустройство общественных мест города, а также снижение смертности на дорогах, на что повлияло установление большого количества камер видеонаблюдения на автомобильных магистралях и введение серьезных штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения, пишет МоскваЦентр.

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