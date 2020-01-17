Польша обвинила РФ в попытке переписать историю о войне

Замглавы МИД Польши назвал освобождение Варшавы новым "коммунистическим пленом".

В Польше прокомментировали публикацию Министерства обороны РФ ряда засекреченных материалов к 75-летию освобождения польской столицы от фашистов.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский обвинил Россию в попытке переписать историю о Второй мировой войне. По его словам, 17 января 1945 года Советские войска, войдя в разрушенную польскую столицу после Варшавского восстания, наблюдали с другого берега Вислы, как гибнет город. Представитель МИД Польши уверен, что такие действия Красной армии показывают, что СССР не планировал освобождать страну, речь шла о принесении в Польшу нового "коммунистического плена". При этом Яблоньский добавил, что некоторые Советские солдаты заслуживают уважения, пишет РИА Новости.