Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

Ряд документов раскрывают факты, свидетельствующие о зверствах фашистов в Польше.

Минобороны России рассекретило материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов, информирует РИА Новости. Как сообщается, в новом уникальном историческом разделе представлены документы, которые ранее хранились в фондах Центрального архива военного ведомства. Например, здесь есть подборка, посвященная Варшавскому восстанию в сентябре 1944 года. Ряд документов раскрывают факты, свидетельствующие о зверствах фашистов в Польше, а также об отрядах Армии Крайовой, которые известны своей террористической деятельностью.