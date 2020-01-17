Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 07:40 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,6560

17 ЯНВ, 07:40 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,6560

Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

17.01.2020 07:28
Комментарии
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

Ряд документов раскрывают факты, свидетельствующие о зверствах фашистов в Польше.

Минобороны России рассекретило материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов, информирует РИА Новости. Как сообщается, в новом уникальном историческом разделе представлены документы, которые ранее хранились в фондах Центрального архива военного ведомства. Например, здесь есть подборка, посвященная Варшавскому восстанию в сентябре 1944 года. Ряд документов раскрывают факты, свидетельствующие о зверствах фашистов в Польше, а также об отрядах Армии Крайовой, которые известны своей террористической деятельностью.

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

О некоторых доказательствах действительного наступления Четвертой промышленной революции

О некоторых доказательствах действительного наступления Четвертой промышленной революции
Экономика

Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?

Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?
Экономика

Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?

Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?
Экономика

Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?

Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?
Политика

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России
Политика

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра
Политика

Узнай, страна

В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха

В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха

В Карачаево-Черкесии завершили капремонт автодороги к астрофизической обсерватории и курорту Архыз

В Карачаево-Черкесии завершили капремонт автодороги к астрофизической обсерватории и курорту Архыз

В Белгородской области завершили модернизацию крупного спиртзавода за 1 млрд рублей

В Белгородской области завершили модернизацию крупного спиртзавода за 1 млрд рублей

В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей

В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей

Новости дня

16 ЯНВ, 23:58 Тарантино назвал лучшего актера Голливуда Тарантино назвал лучшего актера Голливуда
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16 ЯНВ, 23:03 Семицветные пески – фантасмагорический пейзаж на острове Маврикий Семицветные пески – фантасмагорический пейзаж на острове Маврикий
16 ЯНВ, 22:27 Обвинения против Трампа представили в Сенате США Обвинения против Трампа представили в Сенате США
16 ЯНВ, 21:55 Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 5 лет Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 5 лет
16 ЯНВ, 21:23 Решением проблем с весом является сахар Решением проблем с весом является сахар
16 ЯНВ, 20:42 В Антарктике обнаружены любопытные частицы, противоречащие современной физике В Антарктике обнаружены любопытные частицы, противоречащие современной физике
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16 ЯНВ, 20:01 Романчук прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар Романчук прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Узнай, страна!

16 ЯНВ, 15:11 В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter