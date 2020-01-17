Медведев и Мишустин провели встречу с членами кабинета министров

Михаил Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента РФ Федеральному собранию.

Новый глава кабмина Михаил Мишустин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев после беседы тет-а-тет встретились с членами правительства.

Уточняется, что на эту встречу были приглашены все министры.

Медведев поблагодарил всех членов кабмина за работу, а также выразил надежду, что депутаты продолжат добросовестно выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Кроме того он отметил, что работа в министерстве является одной из самых трудных, так как требует от человека максимальной отдачи. Медведев пояснил, что жители страны всегда критично оценивают деятельность правительства.

Бывший премьер-министр пожелал новому главе кабмина удачи и максимальной реализации поставленных целей.

В свою очередь Мишустин поблагодарил Медведева и всех членов правительства за работу. Помимо этого он подчеркнул важность исполнения положений послания президента России Федеральному собранию. Также политик пообещал провести встречу с депутатами после объявления нового состава кабмина, пишет РИА Новости.