В "Единой России" недовольны работой четырех министерств

Сергей Неверов заявил, что у партии "Единая Россия" есть замечания к четырем министерствам: Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

Глава партии "Единая Россия", вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов раскритиковал работу некоторых министерств. Отмечается, что проблемные вопросы обсуждались на встрече с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным, когда он был еще кандидатом на пост премьер-министра РФ.

По словам Неверова, в первую очередь речь шла о Минздраве. Он пояснил, что проведенная оптимизация здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи, особенно в сельских и отдаленных районах страны. Кроме того поступают многочисленные жалобы на нехватку узкоспециализированных врачей и оплату труда медработников.

Также политик остался недоволен работой Министерства культуры. Неверов подчеркнул, что некоторые россияне неудовлетворены развитием кинематографа и Домов культуры в малонаселенных районах страны.

Помимо этого глава партии "Единая Россия" остался недоволен работой Минтруда и Министерства просвещения: ростом реально располагаемых доходов населения и повышением заработных плат учителей. Также он раскритиковал избыточную административную нагрузку преподавателей, пишет РИА Новости.