Мишустин и Медведев провели встречу
17.01.2020 15:15
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Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев обсудили функционирование правительства.
Действующий и бывший председатель правительства Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев провели индивидуальную беседу. Уточняется, что в ходе встречи политики затронули ряд вопросов, касающихся функционирования кабинета министров, пишет ТАСС.
В четверг Государственная дума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра, после чего президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ о его назначении.
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