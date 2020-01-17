Мишустин и Медведев провели встречу

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев обсудили функционирование правительства.

Действующий и бывший председатель правительства Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев провели индивидуальную беседу. Уточняется, что в ходе встречи политики затронули ряд вопросов, касающихся функционирования кабинета министров, пишет ТАСС.

В четверг Государственная дума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра, после чего президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ о его назначении.