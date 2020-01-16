Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ЯНВ, 14:12 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,6560

16 ЯНВ, 14:12 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,6560

Медведев рассказал, почему кабмин отправился в отставку

16.01.2020 13:36
Комментарии
Медведев рассказал, почему кабмин отправился в отставку

Дмитрий Медведев заявил, что кабмин отправился в отставку для того, чтобы не мешать лидеру России принимать важные для страны решения.

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев уверен, что кабмин под его руководством должен был уйти в отставку. Он пояснил, что соответствующее решение было принято после того, как президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию озвучил свои предложения об изменении Конституции.

Медведев отметил, что кабмин не должен создавать препятствий российскому главе при принятии важных для страны решений, поэтому считает правильным для правительства отправиться в отставку. Он заключил, что грядущая конституционная реформа "внесет серьезные изменения не только в ряд статей Конституции РФ, но и в баланс власти - исполнительной, законодательной и судебной".

Подчеркивается, что сейчас кабмин продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Правительство в полном составе уходит в отставку
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?

Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?
Экономика

Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?

Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?
Политика

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России
Политика

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра
Политика

Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании

Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании
Политика

За долгами придут частные приставы. Зачем государство отказывается от взыскания долгов?

За долгами придут частные приставы. Зачем государство отказывается от взыскания долгов?
Экономика 3

Узнай, страна

В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей

В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей

В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

В Бурятии открыли первую «ноосферную теплицу» для выращивания экопродукции с лечебными свойствами

В Бурятии открыли первую «ноосферную теплицу» для выращивания экопродукции с лечебными свойствами

В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур

В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур

Новости дня

13:11 Михаил Мишустин внесен в базу данных «Миротворца» Михаил Мишустин внесен в базу данных «Миротворца»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:07 Депутат Европарламента обвиняет Россию в «искажении» истории Второй мировой Депутат Европарламента обвиняет Россию в «искажении» истории Второй мировой
10:54 В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
09:42 Дональд Трамп угрожал лишить Украину помощи Дональд Трамп угрожал лишить Украину помощи
08:35 Погода в Москве сегодня будет до +5°C Погода в Москве сегодня будет до +5°C
07:26 Мишустин согласился стать премьер-министром России Мишустин согласился стать премьер-министром России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 ЯНВ, 23:41 Новый вид богомола, обнаруженный в Перу, охотится, пронзая свою добычу Новый вид богомола, обнаруженный в Перу, охотится, пронзая свою добычу

Узнай, страна!

13:29 В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter