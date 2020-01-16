Медведев рассказал, почему кабмин отправился в отставку

Дмитрий Медведев заявил, что кабмин отправился в отставку для того, чтобы не мешать лидеру России принимать важные для страны решения.

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев уверен, что кабмин под его руководством должен был уйти в отставку. Он пояснил, что соответствующее решение было принято после того, как президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию озвучил свои предложения об изменении Конституции.

Медведев отметил, что кабмин не должен создавать препятствий российскому главе при принятии важных для страны решений, поэтому считает правильным для правительства отправиться в отставку. Он заключил, что грядущая конституционная реформа "внесет серьезные изменения не только в ряд статей Конституции РФ, но и в баланс власти - исполнительной, законодательной и судебной".

Подчеркивается, что сейчас кабмин продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, пишет РИА Новости.