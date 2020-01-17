Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД РФ

15 января правительство в полном составе ушло в отставку.

Бывший министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что "ему поручили исполнять обязанности три дня назад и он продолжает их исполнять". Так экс-глава ведомства ответил на вопрос журналистки о том, хочет ли он сохранить свой пост в новом правительстве.

Также Лавров подчеркнул, что 19 января планирует принять участие в Берлинской конференции по Ливии, пишет РИА Новости.

В среду кабинет министров во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым ушел в отставку. Новым премьер-министром Российской Федерации стал бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин.