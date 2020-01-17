РФ увеличила вложения в госбумаги США

Россия увеличивает объем вложений в гособлигации США четвертый месяц подряд

В ноябре прошлого года Российская Федерация увеличила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем 2019 года эта сумма выросла на $794 млн, достигнув отметки $11,491 млрд. Уточняется, что из общего объема вложений в госбумаги $2,979 млрд приходятся на долгосрочные бумаги, а $8,512 млрд - на краткосрочные. Об этом 17 января говорится в опубликованном материале Министерства финансов США.

Подчеркивается, что РФ увеличивает вложения в американские госбумаги четвертый месяц подряд, хотя весной 2018 года они, как правило, сокращались, пишет ТАСС.