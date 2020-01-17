Эксперты назвали самые популярные пароли среди россиян

Чаще всего соотечественники пользовались словами «пароль», «йцукен» и «я».

В прошлом году среди россиян самыми востребованными паролями стали «пароль», «йцукен» и «я», пишут «Известия» со ссылкой на исследовательскую работу аналитиков DeviceLock. Как пишет издание, в документе говорится о более чем пяти миллиардах уникальных пар логинов и паролей, просочившихся в открытый доступ.

Если говорить о словах «пароль», «йцукен» и «я», то они были в тройке лидеров еще в 2018 году. Кроме этого, одними из самых популярных кириллических паролей стали «любовь», «привет», «наташа», а также «люблю» и «солнышко».

А вот в мировом масштабе самыми частыми паролями стали «123456», «qwerty», либо комбинации типа «1q2w3e».