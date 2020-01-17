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Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

17.01.2020 11:59
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Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Алексей Гончарук написал прошение, «чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».

Украинский премьер Алексей Гончарук принял решение написать заявление об отставке, передает РИА Новости со ссылкой на Facebook политика. В своем сообщении он говорит о том, что пришел исполнить программу главы Украины, которого он считает образцом открытости и порядочности. А заявление об отставке он решил написать, «чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту». Гончарук передал заявление главе государства с правом внесения в парламент. В ближайшее дни, как сообщается, прошение будет рассмотрено.

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