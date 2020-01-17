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Киев назвал условия для выборов в Донбассе

17.01.2020 10:49
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Киев назвал условия для выборов в Донбассе

Это произойдет, если Украина будет контролировать границу с Донбассом.

Киев обозначил условия, при которых в Донбассе будут проведены выборы. Как пишет Газета.ру, соответствующую информацию в Facebook разместила пресс-секретарь официального представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Олифер. По ее словам, выборы на этой территории пройдут, если Украина будет контролировать границу с Донбассом, либо это будут делать международные наблюдатели.

Также, как рассказала пресс-секретарь, важным является и факт возвращения всех беженцев в регион.

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