Киев назвал условия для выборов в Донбассе

Это произойдет, если Украина будет контролировать границу с Донбассом.

Киев обозначил условия, при которых в Донбассе будут проведены выборы. Как пишет Газета.ру, соответствующую информацию в Facebook разместила пресс-секретарь официального представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Олифер. По ее словам, выборы на этой территории пройдут, если Украина будет контролировать границу с Донбассом, либо это будут делать международные наблюдатели.

Также, как рассказала пресс-секретарь, важным является и факт возвращения всех беженцев в регион.