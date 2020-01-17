Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оказался автором двух песен Григория Лепса

Речь идет о песнях «Зола» и «Настоящая женщина», для которых новый глава кабмина написал песни.

Выяснилось, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин – это автор нескольких песен известного российского певца Григория Лепса. Об этом в разговоре с «Ведомостями» сообщили его хорошие знакомые. Кроме этого, как пишет издание, этот факт подтверждает и реестр Российского авторского общества (РАО). В соответствующих документах указывается, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки исполняемых Лепсом песен «Зола» и «Настоящая женщина». Еще один собеседник, знающий о деталях работы РАО, также подтвердил авторство Мишустина на данные композиции.