Михаил Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьер-министра РФ

По словам Михаила Мишустина, Россия обладает всеми ресурсами, чтобы решить поставленные Владимиром Путиным задачи.

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе ответил на вопросы депутатов и представил свою программу, в которой описал ключевые направления работы будущего правительства.

К первостепенным задачам государства Мишустин отнес заботу о семье и детях. По его словам, нужно повысить качество их жизни и увеличить доход россиян. Также он призвал уделить повышенное внимание улучшению благосостояния граждан России.

Кроме того кандидат на пост премьер-министра считает, что качество управления должно быть повышено, чтобы жители уже сейчас почувствовали перемены к лучшему.

Помимо этого Мишустин заявил, что государству необходимо развивать предпринимательство, отечественный транспорт и российские дороги, а также увеличивать потенциал аграрного сектора и стимулировать цифровизацию реального сектора экономики.

По его мнению, правительству нужно более эффективно использовать имеющиеся ресурсы для сохранения макроэкономической сбалансированности в стране и поиска новых средств на реализацию национальных целей.

Он подчеркнул, что все члены правительства будут нести личную ответственность за достижение национальных целей развития, добавив, что страна обладает всеми ресурсами для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач, пишет РБК.