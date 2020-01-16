Обвинения против Трампа представили в Сенате США

В Сенат США передали обвинения против президента США Дональда Трампа для начала разбирательства в ходе его импичмента.

Нижняя палата Конгресса США приняла обвинения против американского лидера Дональда Трампа, которые были выдвинуты в рамках процедуры его импичмента. Теперь, обвинения представлены в верхней палате Конгресса. Председателем на разбирательстве против Трампа стал председатель Верховного суда США Джон Робертс, которого уже привели к присяге. А первое заседание по делу об импичменте президента США пройдет 21 января после того, как Белый дом будет извещен о начале разбирательства в Сенате, пишет ТАСС.