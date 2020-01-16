Дональд Трамп угрожал лишить Украину помощи

США мог прекратить оказывать Киеву любую помощь в случае отказа объявить о расследовании против бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена.

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что президент страны Дональд Трамп выступал с предупреждениями в адрес Украины, угрожая лишить ее любой помощи. Как передает Газета.ру со ссылкой на Associated Press, об этом Парнас рассказал в разговоре с ТК MSNBC. По его словам, ультиматум соответствующего содержания он доставил главе Украины Владимиру Зеленскому как представитель Трампа.

Суть угроз состояла в том, что Вашингтон мог прекратить оказывать Киеву любую помощь в случае отказа объявить о расследовании против бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена.