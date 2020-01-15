Путин рассказал о сложном демографическом периоде в России

Президент РФ заявил, что государство предпримет соответствующие меры для решения демографической проблемы.

В среду, во время оглашения послания Федеральному собранию глава России Владимир Путин сообщил, что в стране снова наблюдается снижение рождаемости. По его словам, РФ вступила в очень сложный демографический период. Он пояснил, что сейчас в основном семьи образуют малочисленное поколение 1990-х годов из-за чего рождаемость вновь упала. Также Путин подчеркнул, что будущее нашей страны зависит от того, сколько нас будет, поэтому государство предпримет соответствующие меры для решения данной проблемы, пишет "Коммерсантъ".