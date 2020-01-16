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Решением проблем с весом является сахар

16.01.2020 21:23
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Решением проблем с весом является сахар

Мифы могут быть убедительными, если они получены в вакууме, лишенном фактов. Отсутствие надежной информации о питании не просто вводит общественность в заблуждение, но может привести к серьезным последствиям.

Изучение мифов о питании призвано послужить толчком к пониманию того ущерба, который это может причинить. Вводящие в заблуждение рекомендации по снижению веса, которые все еще сохраняются, могут привести к различным расстройствам, таким как текущее увеличение заболеваемости диабетом типа 2 у взрослых, а также у детей.

Когда популярная мудрость, которая продвигает диеты, подсчет калорий и ограничивает потребление пищи с низким содержанием жиров, получена из респектабельных источников, но ожидаемые результаты не достигнуты, естественным следствием является обвинение себя, а самообвинение приводит к серьезному подрыву усилий тех, кто ищет решение своих проблем с весом.

Правда о контроле веса - это проблема, которая теперь может быть решена в научных терминах, которые полностью исключают вину.

За последние несколько десятилетий ученые обнаружили, что наш вес контролируется феноменом сахара / инсулина. То есть при попадании сахара в организм поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Роль инсулина заключается в том, чтобы транспортировать сахар из крови в наши клетки, что дает нам энергию, необходимую для движения, речи, мышления и так далее.

Как мы набираем вес? Когда мы обычно едим продукты, которые вводят слишком много сахара в кровь, поджелудочная железа не может выделять достаточно инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. В результате избыток сахара затем сохраняется в нашем организме в виде жира. Мы набрали вес!

Когда этот процесс продолжается в течение длительного периода времени, поджелудочная железа становится переутомленной и больше не может выделять достаточное количество инсулина для выполнения этой работы. Это приводит к диагностике диабета. А затем, чтобы помочь удалить сахар из крови, больному диабетом назначают искусственный инсулин для выполнения этой работы. Это действительно довольно просто, когда изложено.

Но есть определенно более эффективное решение, которое является полностью надежным, но, к сожалению, более обременительным как для пациента, так и для врача. Иными словами, диабета 2 типа можно избежать, а также обратить вспять правильным питанием.

Сокращение потребления сахара и правильный режим питания позволят не только поддерживать нормальный вес, но и снизят риск таких заболеваний, как диабет, дисфункция почек, боли в суставах, воспаления, некоторые виды рака и многих других, пишет JerusalemPost.

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